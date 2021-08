Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Débat inclusif : Sound of Metal Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Débat inclusif : Sound of Metal Cinéma Le Trianon, 2 octobre 2021, Romainville. Ciné-Débat inclusif : Sound of Metal

Cinéma Le Trianon, le samedi 2 octobre à 20:15

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les États-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bi… Séance suivie d’un débat avec un·e intervenant·e de l’association Retour d’images, traduit en langue des signes française par l’interprète Sophie Hirsch Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:15:00 2021-10-02T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville