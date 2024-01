Ciné-débat « I’m your man » à Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville, jeudi 4 avril 2024.

Ciné-débat « I’m your man » à Aucamville Ciné-débat au cinéma Jean Marais à Aucamville, le jeudi 4 avril 2024 Jeudi 4 avril, 20h30 Cinéma Jean Marais Tarif plein 6.8€ et tarif réduit 5.5€. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ciné-débat du film « I’m your man » de Maria Schrader.

Jeudi 4 avril au cinéma Jean Marais à Aucamville, à 20h30

► Synopsis du film :

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but rendre Alma heureuse.

Bande d’annonce

La projection sera suivie d’un échange avec Dominique Longin, chargé de recherches en intelligence artificielle au CNRS et directeur adjoint du laboratoire IRIT.

En partenariat avec la Ville d’Aucamville et le cinéma Jean Marais

