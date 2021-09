Saint-Cybard Médiathèque L'Alpha Charente, Saint-Cybard Ciné-débat Illettrisme Médiathèque L’Alpha Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Saint-Cybard

Ciné-débat Illettrisme Médiathèque L’Alpha, 14 septembre 2021, Saint-Cybard. Ciné-débat Illettrisme

Médiathèque L’Alpha, le mardi 14 septembre à 18:00

Diffusion du film “Illettré” suivi d’un débat sur le thème de l’illettrisme mené par un professionnel. Tout public – gratuit – places limitées – réservation obligatoire Pass sanitaire exigé

Réservation obligatoire, gratuit, tout public. Pass sanitaire exigé

Le film Illettré suivi d’un débat Médiathèque L’Alpha 1 rue coulomb 16000 angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T18:00:00 2021-09-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Cybard Autres Lieu Médiathèque L'Alpha Adresse 1 rue coulomb 16000 angoulême Ville Saint-Cybard lieuville Médiathèque L'Alpha Saint-Cybard