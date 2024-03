CINE-DEBAT I LA THEORIE DU BOXEUR Boulazac Isle Manoire, samedi 23 mars 2024.

[AVANT PREMIERE A BOULAZAC ]

Dans ce film réaliste et porteur d’espoir le réalisateur nous invite à réfléchir ensemble à l’adaptation de nos pratiques agricoles et alimentaires, au partage de l’eau, à la place de la viande dans nos assiettes, à la préservation des sols et de la biodiversité. Nathanael Coste enquête dans la vallée de la Drôme pour comprendre comment les agriculteurs s’adaptent aux changements climatiques. A partir de témoignages d’agriculteurs, de chercheurs ou de techniciens, le film questionne sur le devenir de notre système agroalimentaire mais aussi la résilience alimentaire d’un territoire.

La séance sera suivie d’échanges avec des professionnels locaux spécialistes du monde agricole pour comprendre comment agir concrètement en Dordogne Dominique Leconte, (Projet Alimentaire du Pays de l’Isle) et Loïc Brunat (Eleveur en vente directe, Fouleix) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Espace Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

