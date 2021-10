Saint-Étienne Le Méliès - Saint-François Loire, Saint-Étienne (Ciné-débat) I AM GRETA Le Méliès – Saint-François Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Projection du **film,** suivie d’un **débat** animé par Aternatiba St-Etienne : ### “Pour une sécurité sociale et écologique ?” Film suédois de Nathan Grossman (_2021 – 1h37min – VOST_), avec **Greta Thunberg**. Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. L’intérêt de **I Am Greta** réside principalement dans ce rappel du parcours incroyable de cette jeune fille timide, atteinte du syndrome d’Asperger, qui est parvenue à mobiliser à sa cause les jeunes du monde entier. ▶ Le site : [[https://www.kmbofilms.com/distribution-bd/i-am-greta](https://www.kmbofilms.com/distribution-bd/i-am-greta)](https://www.kmbofilms.com/distribution-bd/i-am-greta) ▶ Podcast audio : [[https://podcast.ausha.co/kmbo-podcast/film-i-am-greta](https://podcast.ausha.co/kmbo-podcast/film-i-am-greta)](https://podcast.ausha.co/kmbo-podcast/film-i-am-greta) ▶ La bande-annonce : [[https://www.youtube.com/watch?v=MWEUp7-U3g4](https://www.youtube.com/watch?v=MWEUp7-U3g4)](https://www.youtube.com/watch?v=MWEUp7-U3g4)

Le CTC-42 a invité Alternatiba St-Etienne à animer le débat Le Méliès – Saint-François 8 rue de la Valse, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

