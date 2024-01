Ciné-débat « How to have sex » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, jeudi 1 février 2024.

Côte-d'Or

Nous vous proposons de découvrir le premier long métrage poignant de Molly Manning Walker « HOW TO HAVE SEX » et de discuter ensuite avec Sarah Busson, psychanalyste et sexologue autour de la notion de consentement.

HOW TO HAVE SEX

Prix Un certain Regard au Festival de Cannes 2023

Drame britannique de Molly Manning Walker avec Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley, Lara Peake. 1h31 – VOST

Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skye et Em s’offrent leurs premières vacances entre copines. Le trio compte bien enchaîner les nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Ce voyage a la saveur électrisante des premières fois. Malgré l’euphorie collective, Tara subira la pression du passage à l’acte.

Ce teen movie très moderne traite avec subtilité de la question du consentement.

discussion avec Sarah Busson, psychanalyste et sexologue EUR.

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01 22:30:00



