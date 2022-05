CINÉ DÉBAT – HACKING JUSTICE JULIAN ASSANGE

2022-05-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-14 Wikileaks, plate-forme à l’usage des lanceurs d’alerte, fondée par Julian Assange en 2006, a connu une célébrité mondiale à partir de 2010 au travers des révélations des crimes de guerre perpétrés par l’armée américaine en Irak (Vidéo « Colateral Murder »). Depuis Julian Assange, le journaliste le plus primé de son siècle et Wikileaks n’ont cessé de révéler des informations (Vault 7, Macronleaks, etc…) et se sont attiré les foudres des USA qui, à travers l’extraterritorialité de leur juridiction, veulent l’embastiller pour 175 ans et le museler à tout jamais. Cette soirée va tout vous révéler sur notre droit à être informés. Julian Assange muselé, c’est un message fort envoyé à tous les vrais journalistes d’investigation ainsi qu’aux lanceurs d’alerte. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

