Auditorium de la Médiathèque Jean-Jaurès, Nevers, le mercredi 24 novembre à 19:30

_En 2008, les 2000 habitants de l’île de Guanzhou à Canton (sud de la Chine) sont expulsés par les autorités locales. La métropole grandit en effet à vue d’oeil et vient frapper aux portes de la petite île sur le fleuve. Tandis que les démolitions s’intensifient, certains décident de revenir et de se réapproprier un espace et un mode de vie traditionnels. Entre ruines et nouvelles constructions, Boris Svartzman a suivi pendant huit ans ces réchappés d’une hyper-modernisation menée tambour battant, qui défendent une culture ancestrale proche de la nature._ La projection de ce film sera suivie d’un débat en présence de Sisi Yang, traductrice chinoise, connaissant très bien le système des expropriations en Chine et le milieu artistique chinois.

Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Projection proposée dans le cadre du Mois du film documentaire 2021

Auditorium de la Médiathèque Jean-Jaurès,Nevers 17 Rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers Nièvre



