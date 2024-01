Ciné-débat Green Border Cinéma Les Carmes Orléans, mercredi 7 février 2024.

Ciné-débat Green Border Projection du film de fiction Green Border suivie d’un débat organisé par Attac45 Mercredi 7 février, 19h00 Cinéma Les Carmes 8 euros (tarif plein), 6,90 (tarif réduit)

A l’heure où la Loi Immigration fait régresser les droits et les conditions d’accueil des exilés et où le Centre de Rétention Administrative va ouvrir à Olivet, venez voir le poignant film de fiction d’Agnieszka Holland, Green Border. On suit une famille syrienne qui tente d’entrer en Pologne depuis la frontière biélo-russe ; on voit aussi comment des militants tentent de les aider.

Projection suivie d’un débat avec :

– Claude Calame, anthropologue, membre de la commission Migrations et du Conseil scientifique d’ATTAC France

– Janine Carrein, présidente de l’ASTI d’Orléans (Association de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s)

Bande Annonce https://www.youtube.com/watch?v=fZxu0ArLTXk

