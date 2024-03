Ciné-débat Passage des 3 marchands Gençay, jeudi 28 mars 2024.

Ciné-débat Passage des 3 marchands Gençay Vienne

Projection du documentaire « Revivre » de Karim Dridi.

Jour et nuit, deux couples de parents entourent leurs enfants de soin et d’attention, dans l’attente d’un don d’organe. Une célébration de l’espoir, de la résilience et de l’engagement une véritable histoire d’amour !

Suivi d’un débat avec France ADOT86 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Passage des 3 marchands Cinéma

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-débat Gençay a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou