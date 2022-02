Ciné-Débat Garlin, 2 mars 2022, Garlin.

Ciné-Débat Cinéma 13, cours de la république Garlin

2022-03-02 – 2022-03-02 Cinéma 13, cours de la république

Garlin Pyrénées-Atlantiques

EUR 7 7 Projection de La brigade, film comédie de Louis-Julien Petit. Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas? Le réalisateur Louis-

Julien Petit signe ici un film plein d’humanité, solidaire et émouvant, deux ans après Les Invisibles. Séance suivie d’une retransmission du débat en présence du réalisateur et de la comédienne Audrey Lamy, en direct du Sélect de Saint-Jean-de-Luz.

Cinéma 13, cours de la république Garlin

dernière mise à jour : 2022-02-18 par