2022-11-18 – 2022-11-18

Moselle Freyming-Merlebach Dans le cadre du festival « Festisol » en partenariat avec Amnesty International, nous lançons ce cycle avec « Tori et Lokita » des Frères Dardenne. Le film aborde la thématique de l’Exil et de la solidarité autour du portrait de 2 frères africains. C’est avec une immense joie que nous collaborons pendant ce semestre avec Banlieus’Arts, l’ASBH, la Maison Gueth, Amnesty international, l’université populaire de Sarreguemines et Forbach ainsi que Connexion Tourisme Freyming-Merlebach.

Tarif unique : 6 euros pour tous. https://www.cgrcinemas.fr/megakine/ Emile WEIL

