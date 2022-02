Ciné débat – Freaks (Tod Browning) cinéma Lapérouse, 13 mai 2022, Albi.

cinéma Lapérouse, le vendredi 13 mai à 20:00

Une programmation régulière de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au cinéma d’art et essai CGR Lapérouse. Ces projections sont accompagnées d’une courte présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (env. 1 heure), avec Fred Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Vendredi 13 mai 2022 à 20h – Freaks (Tod Browning) Synopsis L’histoire se déroule dans les années 1930, dans le cirque Tetrallini en tournée à travers l’Europe. Hans, une personne atteinte de nanisme (dit « lilliputien »), illusionniste, fiancé à l’écuyère Frieda, une naine elle aussi, tombe amoureux de la grande et belle Cléopâtre, la trapéziste. Au départ, celle-ci, amusée, se moque doucement de lui, acceptant ses avances et surtout ses cadeaux, sous l’œil jaloux et impuissant de Frieda. De son côté, Cléopâtre cultive en secret sa relation avec le beau et fort Hercule, le Monsieur muscle du cirque. Ainsi lorsqu’ils apprennent que Hans a hérité d’une fortune, ce qui n’était qu’un jeu se transforme en plan machiavélique. La troupe du cirque, composée de gens atteints de diverses malformations spectaculaires, victimes des moqueries de la belle Cléopâtre, se révolteront et finiront par se venger. (source Wikipedia) Durée: 64 minutes Cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières, 81000 Albi Tarifs : Plein tarif : 7€50 Moins de 26 ans = 5€ Abonnements CGR acceptés En partenariat avec le Cinéma Lapérouse [https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/](https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/)

Décrié puis élevé au rang de film culte, cet OVNI de 1932 demeure d’une étonnante modernité !

