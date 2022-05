Ciné-débat : FREAKS avec le centre d’art le Lait CGR Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Une programmation de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au CGR Lapérouse avec le centre d’art contemporain Le Lait. Ces projections sont accompagnées d’une présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (45 min env.), avec Frédéric Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Synopsis de FREAKS (1932) : Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s’exhiber en tant que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à l’écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l’acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d’une belle somme, celle-ci décide de l’épouser pour l’empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans et Frieda vont se venger… Films à venir : Vendredi 13 mai 2022 – 20h Freaks (Tod Browning) Vendredi 8 juillet 2022 – 20h Polyester (John Waters) Vendredi 9 septembre 2022 – 20h New York 1997 (John Carpenter) Vendredi 18 novembre 2022 – 19h National Gallery (Frederick Wiseman) Freaks (Tod Browning) fait partie de la programmation de films de fiction et de documentaires proposée tous les deux mois avec le centre d’art contemporain Le Lait. CGR Lapérouse 60 rue Séré des Rivières Albi Tarn

