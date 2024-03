Ciné-Débat Follia Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor, samedi 23 mars 2024.

Ciné-débat autour du film Follia.

La projection sera suivi d’un débat avec le réalisateur Charles Guerin Survillee t la Psychologue et Psychothérapeute corporelle Marie Ballegeer, qui officie à Lamballe. Marie Ballegeer est également autrice d’un livre Sexualité Sacrée, publié aux éditions Leduc sur le thème de la sexualité consciente. Ce sera l’occasion de parler de la folie au cinéma, et aussi de mythes siciliens et de légendes bretonnes.

Après le débat, le public sera invité à partager un verre de l’amitié (du cidre!!). Peut être l’occasion pour Marie Ballegeer de signer quelques exemplaires de son livre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

