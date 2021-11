Ciné-débat film “Une fois que tu le sais” Salles, 19 novembre 2021, Salles.

Ciné-débat film “Une fois que tu le sais” Salles

2021-11-19 – 2021-11-19

Salles Gironde

Vendredi 19 novembre à 20h30 au cinéma le 7ème Art à Salles, il y aura la projection du film documentaire : “Une fois que tu le sais” de Emmanuel Cappelin suivi d’un débat et échanges avec des associations locales du Val de L’eyre. (flyer joint)

Synopsis : Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin devient convaincu de l’imminence d’un effondrement de notre civilisation. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Richard Heinberg. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l’aveni

+33 9 67 20 92 03

Graine Nouvelle-Aquitaine

Salles

