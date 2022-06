CINÉ-DÉBAT : FILM « PACIFIQUE, À LA RENCONTRE DU COSTA RICA », 4 décembre 2022, .

CINÉ-DÉBAT : FILM « PACIFIQUE, À LA RENCONTRE DU COSTA RICA »



2022-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-04 17:30:00 17:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet

Ciné-débat : film « Pacifique, à la rencontre du Costa Rica »

Dimanche 4 décembre de 15h à 17h30

Domaine de Restinclières – accueil / expos

Public : tout public

Nous vivons un moment crucial de l’histoire de l’humanité, un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue face à cette urgence. Pour le Costa Rica, c’est déjà une réalité, ce pays a développé les parcs et réserves naturelles. Aujourd’hui le pays abrite 6% de la biodiversité mondiale.

Débat avec les réalisateurs du film : Caroline BRETON et Jean-Pierre DUVAL – Agence MUSEO

