Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Ciné-débat : Film “Jusqu’à la garde” Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Ciné-débat : Film “Jusqu’à la garde” Villers-sur-Mer, 25 novembre 2021, Villers-sur-Mer. Ciné-débat : Film “Jusqu’à la garde” Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

2021-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-25 21:40:00 21:40:00 Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2000, une première grande enquête* nationale sur les violences faites aux femmes a révélé qu’une femme sur 10 en couple est victime de Violences conjugales, quelque soit son milieu socio-professionnel.

*Enveff, Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, décembre 2000 (Institut de Démographie de l’Université Paris 1).

Les enfants sont victimes eux aussi de ces violences intra-familiales. En 20 ans, le repérage et la prise en charge de ces violences a fait un grand bon en avant : gendarmes, associations, professionnels de santé, travailleurs sociaux ont été formés à ces sujets.

Pour preuve, comme dans d’autres départements, une unité de gendarmerie baptisée « la Maison de protection des familles » a été créée en septembre 2020 dans le Calvados pour sensibiliser tous les publics aux violences intra-familiales en accompagnant les initiatives autour de ces sujets.

À Villers, la municipalité s’implique dans la lutte contre ces violences en créant un appartement d’urgence mis à la disposition des gendarmes accompagné d’une cellule d’aide pour les victimes de violences intra-familiales. Cette année, le 25 novembre 2021, pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la municipalité organise un ciné-débat autour du film « jusqu’à la garde » de Xavier Legrand en collaboration avec la Maison de protection des familles, de deux psychologues et la présence de Nicole Ameline, ancienne ministre à la parité et à l’égalité professionnelle. C’est l’occasion de recueillir les témoignages des professionnels de terrain qui luttent contre ces violences et de rappeler les numéros d’urgence et les associations-ressources locales.

Mais aussi de répondre aux questions que chaque citoyen se poserait s’il devait être témoin de ces violences dans son entourage proche: famille, amis ou voisins. Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2000, une première grande enquête* nationale sur les violences faites aux femmes a révélé qu’une femme sur 10 en couple est victime de… Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2000, une première grande enquête* nationale sur les violences faites aux femmes a révélé qu’une femme sur 10 en couple est victime de Violences conjugales, quelque soit son milieu socio-professionnel.

*Enveff, Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, décembre 2000 (Institut de Démographie de l’Université Paris 1).

Les enfants sont victimes eux aussi de ces violences intra-familiales. En 20 ans, le repérage et la prise en charge de ces violences a fait un grand bon en avant : gendarmes, associations, professionnels de santé, travailleurs sociaux ont été formés à ces sujets.

Pour preuve, comme dans d’autres départements, une unité de gendarmerie baptisée « la Maison de protection des familles » a été créée en septembre 2020 dans le Calvados pour sensibiliser tous les publics aux violences intra-familiales en accompagnant les initiatives autour de ces sujets.

À Villers, la municipalité s’implique dans la lutte contre ces violences en créant un appartement d’urgence mis à la disposition des gendarmes accompagné d’une cellule d’aide pour les victimes de violences intra-familiales. Cette année, le 25 novembre 2021, pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la municipalité organise un ciné-débat autour du film « jusqu’à la garde » de Xavier Legrand en collaboration avec la Maison de protection des familles, de deux psychologues et la présence de Nicole Ameline, ancienne ministre à la parité et à l’égalité professionnelle. C’est l’occasion de recueillir les témoignages des professionnels de terrain qui luttent contre ces violences et de rappeler les numéros d’urgence et les associations-ressources locales.

Mais aussi de répondre aux questions que chaque citoyen se poserait s’il devait être témoin de ces violences dans son entourage proche: famille, amis ou voisins. Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Ville Villers-sur-Mer lieuville Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer