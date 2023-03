Ciné débat -film documentaire sur le logement : « Push » . En présence de représentants de la plateforme Herrian Bizi, 28 mars 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port .

Ciné débat -film documentaire sur le logement : « Push » . En présence de représentants de la plateforme Herrian Bizi

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Basses-Pyrénées

2023-03-28 – 2023-03-28

Saint-Jean-Pied-de-Port

Basses-Pyrénées

Les prix des logements montent en flèche dans les villes du monde entier. Les revenus des habitants ne suffisent plus.

Push met en lumière un nouveau type de propriétaire sans visage, les villes de plus en plus invivables et la crise

croissante qui nous affecte tous. Ce n’est pas de la gentrification c’est un autre type de plaie. Le film suit Leilani Farha, journaliste reporter spéciale de l’ONU sur le logement. Alors qu’elle parcourt le monde, elle tente de comprendre qui est chassé des villes et surtout pourquoi. « Je crois qu’il existe une vraie différence entre le logement en tant que produit et l’argent en tant que produit. L’argent n’est pas un droit humain, le logement si. ” Leilani

Les prix des logements montent en flèche dans les villes du monde entier. Les revenus des habitants ne suffisent plus.

Push met en lumière un nouveau type de propriétaire sans visage, les villes de plus en plus invivables et la crise

croissante qui nous affecte tous. Ce n’est pas de la gentrification c’est un autre type de plaie. Le film suit Leilani Farha, journaliste reporter spéciale de l’ONU sur le logement. Alors qu’elle parcourt le monde, elle tente de comprendre qui est chassé des villes et surtout pourquoi. « Je crois qu’il existe une vraie différence entre le logement en tant que produit et l’argent en tant que produit. L’argent n’est pas un droit humain, le logement si. ” Leilani

Garazikus

Garazikus

Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2023-02-23 par