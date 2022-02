Ciné-débat – Film “Animal” Langon, 4 mars 2022, Langon.

Ciné-débat – Film “Animal” Cinéma Le Rio 16 Allées Jean Jaurès Langon

2022-03-04 20:15:00 – 2022-03-04 Cinéma Le Rio 16 Allées Jean Jaurès

Langon Gironde Langon

EUR 6 Le cinéma Grand Ecran Rio et La Coopé de Langon vous propose d’assister à un ciné-débat sur le thème de la nature et de la biodiversité avec le film “Animal”. Ce film met en scène deux jeunes persuadés que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils commencent alors un extraordinaire voyage dans l’objectif de faire changer les choses. Au cours de ce dernier, ils s’aperçoivent que l’être humain est profondément lié à toutes les autres espèces, et qu’en les sauvant elles, nous nous sauverons aussi.

Après la projection du film, Alexis DUCOUSSO, docteur en biologie et génétique des populations végétales, animera un débat autour de la biodiversité et de l’impact des Hommes sur celle-ci.

+33 5 56 62 19 21

Ciné-débat Le Rio

Cinéma Le Rio 16 Allées Jean Jaurès Langon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par