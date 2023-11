Ciné débat – Festival Alimenterre Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

Projection du film « The ants & the grasshopper », dans le cadre du Festival Alimenterre

Anita Chitaya est une agricultrice du Malawi. Elle tente de rendre son village plus résilient et respectueux de l’environnement, d’y éradiquer la faim et d’y faire advenir l’égalité femme-homme. Néanmoins, lorsque les effets du changement climatique montrent des signes indiscutables de dommages irréversibles à sa terre et à sa communauté, Anita se rend aux États-Unis pour rencontrer des agriculteurs, des militants, des climato-sceptiques et des législateurs afin de les persuader de sauver sa maison en commençant par sauver la planète.

Ce documentaire aborde les thèmes les plus urgents de notre époque : les changements climatiques, l’inégalité entre les genres, le racisme, le fossé entre les riches et les pauvres, etc. Il contribue également à mettre en lumière des initiatives pour transformer l’agriculture et sauver la planète.

Avec Oxfam France, groupe local de Paris



Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Centre Paris Anim' Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/cine-debat-festival-alimenterre/ +33153530699 info@ebeaujon.org

