CINE DEBAT : « Fertiliser nos sols : une solution face au réchauffement global ». Cinéma Le Sélect, 13 mars 2023, Saint-Jean-de-Luz .

CINE DEBAT : « Fertiliser nos sols : une solution face au réchauffement global ».

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz Pyrenees-Atlantiques Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo

2023-03-13 18:00:00 – 2023-03-13

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz

Pyrenees-Atlantiques

EUR 6 6 Le cinéma« Le Sélect » participe de nouveau au cycle « Cinéma et Science » organisé chaque année par la Cinémathèque basque, le Centre international de physique de Donostia (DIPC) et le Festival de Cinéma de St-Sébastien « Zinemaldia ».

UN HOMME D’EXCEPTION de Ron Howard Présentation par Jean-Bernard Bru Synopsis : En 1947, étudiant les mathématiques à l’université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers peuvent être calculées très précisément. Au début des années cinquante, ses travaux et son enseignement au Massachusetts Institute of Technology ne passent pas inaperçus et un représentant du Département de la Défense, William Parcher, se présente à lui pour lui proposer d’aider secrètement les

États-Unis. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets.

Le cinéma« Le Sélect » participe de nouveau au cycle « Cinéma et Science » organisé chaque année par la Cinémathèque basque, le Centre international de physique de Donostia (DIPC) et le Festival de Cinéma de St-Sébastien « Zinemaldia ».

UN HOMME D’EXCEPTION de Ron Howard Présentation par Jean-Bernard Bru Synopsis : En 1947, étudiant les mathématiques à l’université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers peuvent être calculées très précisément. Au début des années cinquante, ses travaux et son enseignement au Massachusetts Institute of Technology ne passent pas inaperçus et un représentant du Département de la Défense, William Parcher, se présente à lui pour lui proposer d’aider secrètement les

États-Unis. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets.

+33 5 59 85 80 80

select

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2023-02-21 par