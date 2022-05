Ciné-Débat : Êtres en transition, le vivant nous questionne Figeac, 9 mai 2022, Figeac.

Ciné-Débat : Êtres en transition, le vivant nous questionne Astrolabe 2 bd pasteur Figeac

2022-05-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-09 Astrolabe 2 bd pasteur

Figeac Lot

20h Êtres en transition, le vivant nous questionne

Documentaire de François Stuck

France · 2021 · 1h33

Ce film pose la question de la transition vers une société durable soucieuse de justice sociale, de tendre vers une économie soutenable pour les humains et l’habitat qu’ils partagent avec les autres vivants.

Comment reconsidérer le respect de la biodiversité dans nos pratiques et transformer nos modes de vie ?Dans le cadre du festival « Transition heureuse » organisé sur Figeac du 9 au 15 mai par l’Association Les pieds en l’air en partenariat avec Lucioles et Figeacteurs.

Rencontre avec le réalisateur FRANÇOIS STUCK.

Dans le cadre du festival « Transition heureuse » organisé sur Figeac du 9 au 15 mai par l’Association Les pieds en l’air en partenariat avec Lucioles et Figeacteurs.

Le principe du film est de réunir la parole d’un grand nombre de personnes pour recueillir une diversité de pensées autour de l’idée de la transition et favoriser les échanges avec le public.

+33 5 65 34 24 78

