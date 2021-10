Castelginest Cinéma Le Castélia Castelginest, Haute-Garonne Ciné-débat “Etre avec les abeilles” Cinéma Le Castélia Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Cinéma Le Castélia, le vendredi 5 novembre à 20:30

Le débat sera animé par **Patrice Cazaubon administrateur du Syndicat d’Apiculture Méridionale** (SAM), **Jacques Dupuis président du Groupement de Défense Sanitaire section Apiculture** (GDSA31) **Olivier Fernandez président du Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie** (SAO) **Synopsis** Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager. Un film réalisé par Perrine Bertrand. Organisé par l’association Nordenvie Cinéma Le Castélia Castelginest Castelginest Haute-Garonne

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T23:30:00

