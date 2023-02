CINÉ-DÉBAT ÉTHIQUE ET FIN DE VIE salle des fêtes Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

CINÉ-DÉBAT ÉTHIQUE ET FIN DE VIE salle des fêtes, 2 mars 2023, Sarrebourg . CINÉ-DÉBAT ÉTHIQUE ET FIN DE VIE Place du Marché salle des fêtes Sarrebourg Moselle salle des fêtes Place du Marché

2023-03-02 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-02 21:30:00 21:30:00

salle des fêtes Place du Marché

Sarrebourg

Moselle Un documentaire, des reportages courts, des témoignages en présence de médecins psychiatres, de gériatres ainsi que du président du comité d’éthique du centre hospitalier de Lorquin. L’entrée est libre et gratuite. Renseignements au 03 87 23 14 79 +33 3 87 23 14 79 https://www.cnasm-lorquin.fr/ salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Sarrebourg Moselle salle des fêtes Place du Marché Ville Sarrebourg lieuville salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg /

CINÉ-DÉBAT ÉTHIQUE ET FIN DE VIE salle des fêtes 2023-03-02 was last modified: by CINÉ-DÉBAT ÉTHIQUE ET FIN DE VIE salle des fêtes Sarrebourg 2 mars 2023 Moselle Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg Moselle salle des fêtes Sarrebourg

Sarrebourg Moselle