Danemark, Suède, Norvège | 2013-2015 | 1h23 | VOSTF ou VF

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et tous pratiquent le sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude. Et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est primordial. Trois univers, trois enfants filmés au plus près de leurs émotions.

