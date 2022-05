Ciné-débat et Film documentaire au jardin (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ciné Débat – Film documentaire “Ungersheim un village en transition” de Marie-Monique Robin – 52 min – tout public – dans le cadre du parcours “Marges”, organisé par le Théâtre du Marché aux Grains au Centre Culturel de Bouxwiller. Le film d’atelier “Les sons du vivant” des lycéens de Schattenmann sera diffusé en amont. Alors que le climat déraille, que les ressources s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une petite commune alsacienne montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant : Ungersheim, considérée comme « un modèle de la transition écologique vers l’après-pétrole ». Un élu d’Ungersheim sera présent, afin d’échanger avec le public.

6euros par personne, au Centre Culturel de Bouxwiller, limité à 200 personnes

