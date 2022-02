Ciné-débat entre pairs Collège Jean Jaurès, 18 janvier 2022, Villeurbanne.

Ciné-débat entre pairs

du mardi 18 janvier au mardi 14 juin à Collège Jean Jaurès

Les volontaires du programme « Cinéma et Citoyenneté », porté par l’association Unis-Cité en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) propose l’animation de ciné-débat en milieu scolaire. Ils proposent des rendez-vous réguliers avec les élèves spectateurs, qui se fidélisent pour certains. Un ciné débat, c’est la projection d’un film (long ou court métrage) suivi d’un débat interactif. Les formes de débats utilisées sont ludiques, issues de l’éducation populaire et laisse la place à l’échange entre jeunes. Les volontaires ne se substituent pas à des professionnels (du cinéma ou de la médiation culturelle) ni à des professionnels de l’éducation. Ils viennent, avec leurs mots, échanger avec les élèves « entre jeunes », pour agir en complémentarité des dispositifs du CNC déjà existants (« Lycéens et apprentis au cinéma » ou « Collège au cinéma ») et susciter, par effet miroir, un intérêt chez les élèves pour le cinéma et les ciné-clubs. Les interventions s’effectuent sur le temps périscolaire et sont entièrement gratuites.

Animation d’un ciné-débat par les volontaires Unis Cité « Cinéma & Citoyenneté » auprès des élèves du Collège Jean Jaurès. Visionnage d’un court métrage suivi d’échanges autour d’un sujet de société.

Collège Jean Jaurès 54 Rue Jean Jaurès, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Maisons-Neuves Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

