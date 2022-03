Ciné-débat Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Dunières Haute-Loire Dunières A 21h Dans les yeux de Thomas Pesquet. Projection de 4 courts métrages sur la thème de l’espace suivi d’un débat avec l’association d’astronomie Étoile Double Nord Cévenole de Riotord

6€ – 4€ moins de 14 ans Dunières

