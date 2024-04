Ciné débat du court métrage « Le Facteur humain » Les Petites Cantines Bruz, jeudi 23 mai 2024.

Ciné débat du court métrage « Le Facteur humain » Les Petites Cantine propose une soirée projection du court métrage « Le Facteur humain », suivie d’un repas à prix libre, de discussions, d’échanges et de témoignages autour d’expériences à vélo Jeudi 23 mai, 20h00 Les Petites Cantines Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T23:00:00+02:00

Les Petites Cantine propose une soirée projection du court métrage « Le Facteur humain » un incroyable périple à vélo entre Bretagne et Suisse au gré des rencontres. Suivie d’un repas à prix libre, de discussions, d’échanges et de témoignages autour d’expériences à vélo.

Rendez-vous le jeudi 23 mai à 20h au 3, rue Victor Hugo, Bruz

Cet événement est proposé dans le cadre de la fête du vélo et des mobilités douces, qui se tiendra le samedi 25 mai à Bruz.

Les Petites Cantines 3, rue Victor Hugo, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bruz fête du vélo

Ville de Bruz