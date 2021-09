Ciné-débat : Douce France Médiathèque d’Amilly, 25 septembre 2021, Amilly.

Dans le cadre de la Fête des initiatives pour le climat du Gâtinais montargois Mon Village, Ma Planète (lien vers événement), le film de Geoffrey Couanon Douce France est projeté dans plusieurs communes en partenariat avec le cinéma Vox. Amilly accueille cette projection à l’auditorium de la médiathèque le samedi 25 septembre à 20h. Elle sera suivie d’un débat. Le film : Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! Ce film est l’occasion de repenser nos territoires : urbanisme, agriculture, alimentation, transition, économie, redynamisation des quartiers et des centres villes, etc. Entrée gratuite, sur réservation au 02 38 28 76 68 ou à [evenementiel-relations-europeennes@amilly45.fr](mailto:evenementiel-relations-europeennes@amilly45.fr) Pass sanitaire obligatoire

