Ciné-débat “Douce France” à Tournus Tournus, 16 novembre 2021, Tournus.

Ciné-débat “Douce France” à Tournus Cinéma La Palette 37 rue de la République Tournus

2021-11-16 – 2021-11-16 Cinéma La Palette 37 rue de la République

Tournus Saône-et-Loire

5.5 EUR En partenariat avec les associations Tournugeois Vivant et Economie Solidarité Partage et le lycée Horticole de Tournus.

Dans le cadre du mois du film documentaire.

Documentaire de Geoffrey Couanon (France) – 1h35

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

