Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont (Douaumont, l’enfer de Verdun), 1931, documentaire de Heinz Paul – Durée : 1h24. Le professeur émérite Gerd Krumeich commentera ce documentaire patriotique allemand réalisé dans le contexte de l’entre-deux-guerres, tout au long de la projection et apportera son éclairage d’historien allemand sur la construction de la mémoire de la bataille de Verdun en Allemagne après la Première Guerre mondiale. La projection commentée sera suivie d’un échange avec les participants. Film en allemand non sous-titré. Ce documentaire est un des premiers documentaires « parlant » du réalisateur Heinz Paul. Il comporte peu de dialogues et sera commenté en français par l’historien Gerd Krumeich tout au long de la projection. info@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ Collections Mémorial de Verdun.

