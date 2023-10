Ciné-débat – D’hier à aujourd’hui : pourquoi et où migrent les humains ? Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 24 octobre 2023

de 18h00 à 20h30

Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Les migrations internationales ont toujours eu lieu dans l’histoire de l’humanité. Si aujourd’hui, ceux qui quittent le pays où ils sont nés sont encore peu nombreux, leur part ne cesse pourtant d’augmenter. Les chercheurs tentent d’identifier la logique qui conduit à ces déplacements des populations. Dans quelles mesures peut-on faire une prospective sur les phénomènes d’émigration et d’immigration ? Projection du documentaire de Frédérique Veith en partenariat avec Arte et débat d’experts animé par Daniel Fiévet, journaliste à France Inter. Avec : – Ce que dit l’ADN moderne sur les migrations

Evelyne Heyer, écoanthropologue, spécialiste de la génétique des populations humaines, Muséum national d’Histoire naturelle – Géographie des migrations internationales entre l’Afrique et le reste du monde

Catherine Fournet-Guérin, géographe, Laboratoire Médiations, co-responsable de l’axe Échanges et circulations, Sorbonne Université – Démographie et migrations internationales

Gérard-François Dumont, géographe, économiste, démographe, émérite, Laboratoire Médiations, Sorbonne Université – Sociologie des migrations

Zara Salzmann, doctorante, Groupe d'Étude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne, Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris

