Haut-Rhin Oberlarg Ce voyage au cœur du « féminisme enchanté » des années 1970, relate la rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. Derrière leurs combats radicaux, menés caméra vidéo au poing, surgit un ton à part empreint d’humour, d’insolence et d’intransigeance. Un héritage précieux mis en image dans ce documentaire de Callisto Mc Nulty, petite-fille de Carole. Projection suivie d’un débat du film Delphine et Carole insoumuses. +33 3 89 40 88 92 Oberlarg

