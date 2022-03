Ciné-débat : Debout les femmes! Fouesnant, 7 mars 2022, Fouesnant.

Ciné-débat : Debout les femmes! L’Archipel -Salle du Loc’h 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-07 – 2022-03-07 L’Archipel -Salle du Loc’h 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

L’Association Alternative Fouesnantaise organise 3 projections gratuites du film “Debout les Femmes !” à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes. Le film sera suivi d’un débat.

Samedi 5 MARS à 20H30, à PLEUVEN, Salle Jean-Louis Lannurien (derrière l’église)- Maner an Traon

Lundi 7 MARS à 20H30, à FOUESNANT, Salle du Loc’h (à l’arrière de l’Archipel) – rue des îles

Mardi 8 MARS à 20H30, à LA FORET FOUESNANT, Centre culturel Le Nautile – 2 rue des cerisiers

Debout les Femmes ! (2021 – 1h25)

Un road movie parlementaire à la rencontre des invisibles du soin et du lien.

“Ce n’est pas le grand amour entre les députés Bruno Bonnell et François Ruffin.

Et pourtant, c’est parti pour un “road movie parlementaire”, à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer pour que ces travailleuses soient reconnues, dans leur statut et leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée.”

