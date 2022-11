Ciné-débat : De griffes et de crocs Châtillon-sur-Seine, 2 décembre 2022, Châtillon-sur-Seine.

Ciné-débat : De griffes et de crocs

46 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny Cinéma Le Select Châtillon-sur-Seine Cte-d’Or Cinéma Le Select 46 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny

2022-12-02 – 2022-12-02

EUR Ciné-débat : De griffes et de crocs, en présence du réalisateur Joël Brunet.

Ce documentaire de 52 minutes est né de la passion du réalisateur pour ce mystérieux mammifère de nos forêts, après avoir passé des centaines d’heures à observer ce félin en toute saison et par tous les temps.

Vous découvrirez également toute la faune qui cohabite avec lui : le renard, l’hermine, le blaireau ou encore le lynx. Cette balade vous emportera au gré du vent et d’une musique originale de Michaël LEROUEIL. Un hymne à la nature sauvage pour mieux la connaître, l’aimer et la protéger.

La projection de ce documentaire sera suivie d’un débat avec le réalisateur, et sera l’occasion de vous présenter les actions mises en place par la SHNA-OFAB pour la préservation du Chat sauvage et des mammifères dans le cadre du programme Infrastructures routières, chat et autre faune impactée mené par l’association.

Cet événement est organisé en collaboration avec le Département de la Côte-d’Or et le Parc national de forêts.

Le programme Infrastructures routières, chat et autre faune impactée est mené en partenariat avec les Conseils départementaux de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne.

contact@shna.fr +33 3 86 78 79 72

