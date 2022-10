Ciné-débat dans le cadre de la journée internationalede lutte contre les violences conjugales, 25 novembre 2022, .

Ciné-débat dans le cadre de la journée internationalede lutte contre les violences conjugales



2022-11-25 – 2022-11-25

EUR 0 0 Projection du film « LA SOURCE » suivie d’un échange en présence des intervenants et équipe du film en partenariat avec le CCAS de St Jean de Luz LA SOURCE est un documentaire réalisé par Florian Miot-Bruneau qui traite des prises en charge existantes des auteurs de violences conjugales.

Comme son nom l’indique, il adopte un point de vue différent dans la baisse des violences conjugale. Le message en résumé est « protéger les victimes en accompagnant les auteurs ».

Ce documentaire donne la parole aux divers professionnels (procureur, psychologue, directrice

d’une structure d’aide aux victimes et médiation pénale, etc.) concernés par les violences conjugales sur notre territoire.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser le grand public aux prises en charge des auteurs de violences

