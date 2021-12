Ciné débat Couleurs gaies, 21 janvier 2022, Metz.

Ciné débat

Couleurs gaies, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Pop corn, boisson, un espace de diffusion. Il n’en faut pas plus pour découvrir dans un environnement convivial le film _Call me by your name_ et échanger ensuite sur le film et l’œuvre littéraire.

Passe sanitaire obligatoire.

Call me by your name est un film adapté du livre du même nom écrit par André Aciman. Venez nombreux/nombreuses le découvrir et ensuite en discuter.

Couleurs gaies 11 rue des Parmentiers 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle



