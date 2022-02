Ciné-Débat : comprendre l’accès aux énergies solaires avec Success 2 Energy Maison écocitoyenne, 17 mars 2022, Bordeaux.

Ciné-Débat : comprendre l'accès aux énergies solaires avec Success 2 Energy

Maison écocitoyenne, le jeudi 17 mars à 18:15

**…en proposant un documentaire inspirant autour de toutes les** **initiatives et acteurs locaux qu’ils ont pu croiser.** **Nous vous proposons un Ciné-Débat autour de l’implication des acteurs locaux dans la réussite des projets d’accès à l’énergie. Le débat sera illustré par une série d’épisodes issus du documentaire Success 2 Energy.** **À cette occasion, en présence des réalisateurs, Watt For Change – Fondation VALOREM donnera son éclairage sur le montage des projets en tant qu’animateur du débat, et nous aurons le plaisir d’accueillir Alione SY, Directeur de l’association Aquitaine Afrique Initiatives (AQAFI).** **Tout public, en accès libre** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Après un voyage de plusieurs mois à la rencontre de projets d’accès à l’énergie via la technologie solaire, Morgane et Thomas partagent cette expérience menée en Amérique du Sud et en Afrique …

Quai Richelieu, Bordeaux



