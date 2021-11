Hendaye Hendaye 64700, Hendaye Ciné-débat “Circuits courts” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Hendaye

Ciné-débat “Circuits courts” Hendaye, 16 novembre 2021, Hendaye. Ciné-débat “Circuits courts” Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye

2021-11-16 – 2021-11-16 Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle

Hendaye 64700 Projection du film La Part des Autres.

Projection du film La Part des Autres.

En partenariat avec la Civame, Ble, Hendaiakoop et CPIE littoral Basque.

Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye

