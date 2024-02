Ciné débat> Cinemoviking Saint-Lô Saint-Lô, lundi 19 février 2024.

Rendez-vous le 19 février 2024 à 20h30 au Cinemoviking de Saint-Lô pour une soirée Ciné débat !

Résumé Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Suivi d’une discussion avec l’association environnementale l’Hydroscope.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 20:30:00

fin : 2024-02-19

Esplanade Jean Gremillon

Saint-Lô 50000 Manche Normandie saint-lo@alternatiba.eu

