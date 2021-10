Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Ciné-débat Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-débat Cinéma Le Rexy, 22 janvier 2020, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-débat

Cinéma Le Rexy, le mercredi 22 janvier 2020 à 20:30

**Documentaire français de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage/1h20** De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la seule réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal les fonctions sociales, conviviales, citoyennes de l’alimentation. Dans un même temps, le système agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, tout en surproduisant. Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie, au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans les files d’attentes de l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues. _**Film projeté dans le cadre de la Journée sur la Sécurité Sociale de l’alimentation organisée par l’ARDEAR. La projection sera suivie de l’intervention de Emmanuel Marie, membre de la Confédération Paysanne.**_

Tarif plein : 5€, Tarif réduit (-18 ans) : 4€

Projection d’un documentaire suivie d’une discussion Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-22T20:30:00 2020-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge