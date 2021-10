Paris Cinéma L'Archipel île de France, Paris Ciné-débat Cinéma L’Archipel Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 20 décembre 2021

de 15h à 17h

Venez débattre autour du film Azur et asmar + ciné-débat Le film De Michel Ocelot France I 2006 I 1h39 I animation I couleur I A partir de 6 ans Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles… L’atelier Après le film, venez affûter votre sens critique autour d’une discussion avec Francesca Veneziano, spécialiste des techniques du cinéma. Spectacles -> Jeune public Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

Azur et Asmar

