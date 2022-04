CINÉ DÉBAT Cinéma Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Cinéma Jacques Tati, le mardi 19 avril à 20:00

ciné-débat sur le film ” Sans frapper ” du mardi 19 avril à 20h : Marie Gervais, autrice du livre ” Il me tue cet amour, comment je me suis reconstruite après 8 ans de violences conjugales ” Alice Chenu, psychologue sexologue – CRIAVS Ile-de-France

4 € étudiants

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T20:30:00

