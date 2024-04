Ciné débat – Chroniques de Téhéran Cosmopolis Nantes, mardi 7 mai 2024.

Ciné-débat programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Ciné-débat programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L'Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Projection au Katorza suivie d’un échange avec le Collectif « Femme, Vie, Liberté – Nantes » à l’espace Cosmopolis CHRONIQUES DE TEHERANFiction de Ali Asgari et Alireza Khatami, Iran, 2024Avec Bahman Ark, Arghavan Shabani, Servin Zabetiyan…Durée : 1h17Un homme déclare la naissance de son fils. Une mère habille sa fille pour la rentrée. Une élève est convoquée par la directrice. Une jeune femme conteste une contravention. Une jeune fille se présente à un entretien d’embauche. Un jeune homme vient retirer son permis de conduire. Un homme au chômage répond à une annonce. Un réalisateur demande une autorisation de tournage. Une femme cherche à retrouver son chien. Neuf visages de la vie quotidienne à Téhéran.

