Ciné-débat : Cap Fantastic: un éveil pour l’école et la planète Plélan-le-Grand, 3 mars 2022, Plélan-le-Grand.

Ciné-débat : Cap Fantastic: un éveil pour l’école et la planète Rue de l’Hermine Cinéma l’Hermine Plélan-le-Grand

2022-03-03 – 2022-03-03 Rue de l’Hermine Cinéma l’Hermine

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine Plélan-le-Grand

Le documentaire “Cap Fantastic: un éveil pour l’école et la planète” diffusé suit l’expédition de 14 jeunes français, élèves de primaires ou de collège, qui se lancent dans une grande aventure humaine et scientifique en Islande : l’expédition Cap au Nord.

Les missions scientifiques quotidiennes font de l’émerveillement et de la curiosité une source inépuisable d’apprentissage. En quête de réponses face au dérèglement climatique, ils additionnent leurs dispositions singulières comme une chance unique d’apprendre à vivre ensemble, en harmonie avec la nature. Cette expédition est l’accomplissement d’une pédagogie innovante qui cherche à faire de nos enfants des citoyens du monde plus éclairés, tolérants, engagés, en lien avec le monde qui les entoure.

Le film sera suivi d’une discussion débat avec Philippe Nicolas le porteur du projet Cap au Nord, et Jacques Moreau chercheur au CNRS et explorateur polaire.

3 jeunes de Plélan le Grand, Paimpont et Guer sont candidats pour rejoindre l’équipage de 18 aventuriers qui partira en juillet 2022 en Islande pour poursuivre les mesures et expériences scientifiques initiées par la précédente équipe. Ils deviendront ainsi les ambassadeurs de notre territoire et pourront témoigner des effets des dérèglements climatiques sur les espaces près des pôles.

Venir à la séance c’est aussi soutenir leur candidature!

https://cinema-hermine.fr/

