Ciné Débat Brésil Par l’association France Amérique Latine Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 3 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Film :Un poète en Amazonie Année:2021 Réalisateur: José Huerta Film poétique et politique “Un poète en Amazonie” s’inscrit dans le contexte du choc émotionnel provoqué par l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro en 2019 A travers le parcours de César au grès de ses rencontres, son café de la poésie lieu de résistance a travers les mots, le réalisateur propose une réflexion intime d’un Brésil fracturé et donne la parole aux exclu.e.s. de ce nouveau régime politique. Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

Contact : Centre Paris Anim 01 45 88 46 68 Spectacles -> Projection Cinéma

