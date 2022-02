Ciné débat – Blade Runner (Ridley Scott) cinéma Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

cinéma Lapérouse, le vendredi 11 mars à 20:00

Une programmation régulière de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au cinéma d’art et essai CGR Lapérouse. Ces projections sont accompagnées d’une courte présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (env. 1 h), avec Fred Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Vendredi 11 mars 2022 à 20h Blade Runner (Ridley Scott) Synopsis En l’an 2019, un ex-policier devenu détective privé, Rick Deckard, est rappelé en service pour faire la chasse à des robots d’apparence humaine appelés « replicants. » Deckard doit en éliminer quatre qui se cachent à Los Angeles. La tâche n’est pas facile, mais il arrive à supprimer trois des robots, sans pouvoir empêcher le meurtre d’un important industriel. Le quatrième « replicant, » Batty, s’avère particulièrement coriace. Durée : 111 minutes Tarifs Plein tarif : 7€50 Moins de 26 ans = 5€ Abonnements CGR acceptés Cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières, 81000 Albi En partenariat avec le Cinéma Lapérouse [https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/](https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/)

Un film culte de 1982, chef d’œuvre et référence majeure de la science-fiction, à découvrir ou re-découvrir sur grand écran ! cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières 81000 Albi Albi Tarn

