Paris Centre Paris Anim' René Goscinny Paris CINÉ-DÉBAT : Blade Runner – au Centre Goscinny Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégorie d’évènement: Paris

CINÉ-DÉBAT : Blade Runner – au Centre Goscinny Centre Paris Anim’ René Goscinny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 14h30 à 17h

gratuit

Tout public dès 14 ans . samedi 10 juillet . à 14h30 . Gratuit – sur inscription Venez participer aux ciné-débats proposés par le Centre Goscinny !

Avec en première partie le visionnage d’un film puis en seconde partie, un débat autour d’un thème qui y est lié. Le film de Ridley Scott amènera le débat vers les notions d’asservissement, de libre-arbitre, de liberté et de bonheur.

Comment peut-on définir l’être humain, qu’est-ce qui le différencie d’une intelligence artificielle ? Plus d’infos : https://www.centregoscinny.org/…/evenements-juillet-2021 Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (298m) 14 : Cour Saint-Émilion (650m)

Contact :Centre Paris Anim’ René Goscinny 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.centregoscinny.org/ https://www.facebook.com/CentreAnimationReneGoscinny https://twitter.com/CPA_Goscinny0145851663 animation@centregoscinny.org Spectacles -> Projection Étudiants;Insolite;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-07-10T14:30:00+02:00_2021-07-10T17:00:00+02:00



Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' René Goscinny Adresse 14, rue René Goscinny Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' René Goscinny Paris